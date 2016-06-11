Множественные умы Билли Миллигана. Самое сумасшедшее представление участников Евро-2016

На Евро во Франции будет играть 24 сборные. Именно столько личностей было у одного из самых известных душевнобольных в истории – Билли Миллигана. Блог «Подземка качества» не упустил возможности провести параллели.

Личность: Билли — изначальный Уильям Стэнли Миллиган, является основной индивидуальностью, склонен к суициду.

Сборная: Германия

Чем похожи: Вполне логично, что основным действующим лицом на чемпионате континента должна быть сборная, которая на данный момент – действующий чемпион мира. Вот только увидим ли мы ее за пестростью остальных «личностей»?

Личность: Артур Смит — 22 года, утончённый, образованный англичанин. Эксперт в науке и медицине, с уклоном на гематологию. Самостоятельно изучил арабский язык (для изучения надписей на египетских пирамидах) и суахили. С помощью логики и дедукции выяснил, что он не один в теле Миллигана, и выявил остальных личностей. Наряду с Рейдженом взял на себя ответственность за общее тело — за исключением опасных ситуаций. Установил правила поведения для остальных «членов семьи» — личностей Миллигана. Курит трубку. Атеист.

Сборная: Англия

Чем похожи: Кроме вполне объяснимой схожести в национальности, стоит обратить внимание на слова «логика» и «дедукция» ведь только они помогут Рою Ходжсону привести к успеху местами сильную, но не сбалансированную сборную «трех львов».

Личность: Рейджен Вадасковинич — югослав, 23 года, в английской речи выражен славянский акцент, пишет и говорит на сербохорватском языке. Дальтоник, поэтому пишет монохромные картины. Является «хранителем ненависти». Коммунист, эксперт в оружии и боеприпасах, отвечает за физическую форму. Обладает чрезвычайной силой, благодаря тому, что знает, «как управлять потоком адреналина». Слабое место Рейджена — женщины и дети, он не смущается помогать им, если они в беде, вплоть до кражи еды и вещей для них. Он управляет базовыми действиями в опасных ситуациях и, наряду с Артуром, может классифицировать личностей как «нежелательных».

Сборная: Бельгия

Чем похожи: Сборная Бельгии является «мускулами» этого чемпионата. Потенциально это сильнейшая сборная турнира, которая могла бы его выиграть со 100-процентным показателем. Главное это не впасть в «слабость» к женщинам и детям, и не оступиться на заведомо менее сильной команде.

Личность: Аллен — 18 лет, мошенник, манипулятор, обладает прекрасным красноречием. Наиболее часто общается с внешним миром. Агностик. Рисует портреты, играет на барабанах. Единственный правша и единственный, кто курит сигареты.

Сборная: Испания

Чем похожи: Испанский футбол это всегда некая манипуляция с нашими глазами. Красные точки носятся по полю с достаточной скоростью и быстро передают друг другу мяч. Отсюда и сравнение с фурией. Да и дон Дель Боске давно уже стал одним из футбольных агностиков, сомневаясь во многих вполне логичных вещах.

Личность: Томми — 16 лет, «хранитель спасения». По собственным словам, его часто путают с Алленом. Самостоятельно разобрался в электричестве, принципах работы электрических и механических устройств, замков. Научился управлять мышцами и суставами, освобождаться от наручников и смирительной рубашки. Играет на саксофоне, рисует пейзажи.

Сборная: Россия

Чем похожи: Нас со сборной Испании, конечно, не путают, но вот спасаться мы, действительно, умеем знатно. С помощью Леонида Слуцкого, мы в отборе освободились от наручников стыковых матчей и напрямую пробились на Евро. Сможем ли мы и теперь выпутаться из не самой приятной группы?

Личность: Дэнни — испуганный 14-летний мальчик, боится людей, особенно мужчин. Рисует только натюрморты, потому что боится земли в любом виде — Чалмер некогда заставил его вырыть могилу и закопал в ней, оставив только отверстие для дыхания

Сборная: Албания

Чем похожи: Албанцы – наиболее трусливая сборная на Евро. Они хронически играют от обороны и всегда готовы к какой-нибудь провокации, на манер той, чтоб случилась во время квалификации в Белграде

Личность: Дэвид — 8 лет, «хранитель боли». Он занимает сознание, чтобы взять боль других.

Сборная: Румыния

Чем похожи: Румыны представляются основными аутсайдерами Евро. И, видимо, смирившись с этим, они забирают боль безнадеги у остальных слабых команд.

Личность: Кристин — 3-летняя англичанка, одна из первых проявившихся личностей Билли и первая, узнавшая о существовании кого-то ещё. «Ребенок для угла» — стояла в углу в школе и дома, если «Билли» напроказил, поскольку в отличие от других личностей делала это спокойно. У неё дислексия, но Артур учит её читать и писать. Рейджен испытывает к ней особенную привязанность. Любимица «семьи».

Сборная: Словакия

Чем похожи: Словаков сложно назвать фаворитами Евро, но при этом у них есть игроки высокого класса, чтобы показать красивый футбол, и стать «любимцами семьи».

Личность: Кристофер — брат Кристин, 13 лет, играет на гармонике.

Сборная: Чехия

Чем похожи: Братом Словакии должна быть Чехия. По моему, логично.

Личность: Адалана — 19-летняя активная лесбиянка. Готовит, наводит порядок в «семье», пишет стихи. Имеет способность занимать тело. Именно она занималась изнасилованиями, чтобы получить тепло, ласку и любовь, нуждалась в объятиях. До момента ареста, о её существовании знали лишь Артур и Кристин. Была объявлена Артуром нежелательной личностью: ей навсегда запретили «вставать на пятно» (то есть удерживать сознание) и когда-либо занимать время.

Сборная: Австрия

Чем похожи: Сборная Австрии весьма нестандартна. Как минимум, ее лидер – темнокожий азиат. И, как и Адалана, эта молодая и талантливая сборная нуждается в наших объятиях и внимание.

Личность: Фил — бруклинец с ярко выраженным акцентом. Криминальный элемент, занялся торговлей наркотиками, участвовал в вооружённых ограблениях гомосексуальных пар, поджидая жертв на стоянках у шоссе.

Сборная: Северная Ирландия

Чем похожи: За брутальность на Евро будет отвечать сборная Северной Ирландии. По моему, последние апологеты чисто английского футбола с навесами, отличной игрой головой и подкатами от которых хрустят кости даже у судьи.

Личность: Кевин — приятель Фила, разработал план ограбления аптеки, а затем похитил награбленное у своих товарищей по делу. Позднее в период пребывания в клинике строгого режима в Лиме в знак признательности за восстание против санитаров, избивавших пациентов клиники, Артур вычеркнул Кевина из списка нежелательных.

Сборная: Исландия

Чем похожи: А, если северные ирландцы не справятся, то им поможет Исландия. Обе сборные звезд с неба не хватают, но и расслабляться с ними не рекомендуется.

Личность: Уолтер Миллиган — австралиец, любитель охоты. Допускался к телу, когда требовалось его умение находить нужное направление. Артур отнёс его к нежелательным за «варварство» — убийство в лесу вороны. Позднее Артур признавал, что принял слишком суровое решение под влиянием эмоций, но не стал его отменять.

Сборная: Швеция

Чем похожи: Убить ворону в лесу? Златан одним взглядом может сбить орла. А вы говорите ворона… Да и кому еще быть охотниками, если не потомкам могучих викингов?

Личность: Эйприл — черноволосая, темноглазая, стройная девушка с бостонским акцентом. Была одержима идеей убийства отчима Билли. Объявлена нежелательной, после того, как убедила Рейджена убить Чалмера. Артур, вызвав Кристин, смог уговорить Рейджена не совершать убийства.

Сборная: Украина

Чем похожи: Черноволосая красивая девушка, которая одержима деструктивной идеей мести отчиму за прошлые обиды. Не буду влезать в политику. Вы все сами поняли.

Личность: Самуэль — религиозный еврей. Был признан Артуром нежелательным за то, что продал картину Аллена и Томми. Единственная религиозная личность.

Сборная: Турция

Чем похожи: Сложно представить более религиозно важное место в Европе, чем Стамбул. Когда-то это была колыбель православия, а теперь – один из крупнейших центров европейского ислама. Думается, что на этом Евро турки будут не раз взывать к помощи Высших Сил.

Личность: Марк — «Рабочая лошадка». Он часто упоминается как зомби, потому что он ничего не делает, если ему не говорят, и уставляется в стену, когда все надоедают.

Сборная: Венгрия

Чем похожи: Будем честны, венгры – весьма бестолковая сборная в плане креативной игры и созидания, но своей работоспособностью они уже заслужили себе место на Евро. Сможет венгерская тягловая лошадь пройти дальше группового этапа?

Личность: Ли — шутник и остряк. Впервые стал управлять телом в Ливанской тюрьме и тогда же был объявлен нежелательным за то, что его розыгрыши заходили слишком далеко и угрожали «семье». После этого предпочел исчезнуть из сознания совсем.

Сборная: Португалия

Чем похожи: Португальцы едут на этот турнир далеко не фаворитами, но при этом им хватает оптимизма думать, что они смогут чего-то добиться, имея в своей «стэнд-ап программе» всего лишь одну убойную шутку под номером 7.

Личность: Стив — пародист, вызывался в тюрьме после изгнания Ли, поскольку умел рассмешить людей. Приводил в бешенство Рейджена, пародируя его акцент, и Артура, разговаривая на кокни. Был пойман за передразниванием тюремного начальника, в результате чего Миллигана поместили в изолятор, после этого был признан нежелательным.

Сборная: Польша

Чем похожи: Вряд ли кто-то сможет рассказать нам о «чисто польском» стиле футбола. Но игроки этой сборной играют в ведущих лигах мира, и вполне могут «спародировать» лучшие образцы игры более сильных соперников, подсмотренные за клубный сезон.

Личность: Джейсон — «клапан давления». Использовался в детстве, чтобы выпустить напряжённость, но это постоянно приводило к сложным ситуациям.

Сборная: Ирландия

Чем похожи: Ни одна другая нация в мире не умеет так эффективно выпускать пар, как это делают ирландцы. Да и, когда им нужно отыгрываться, давление на последних минутах в чужой штрафной они создают нешуточное.

Личность: Бобби (Робберт) — бездеятельный мечтатель. Мечтал о приключениях, видел себя актёром, путешественником, героем, но не желал делать для этого что-либо конкретное. Объявил голодовку, за что был причислен к «нежелательным» — в тюремных условиях необходимо было хорошее физическое состояние.

Сборная: Италия

Чем похожи: Итальянцы до сих пор в своих мечтах – сильная и боеспособная сборная, хотя это давно уже не так. И что конкретно они будут из себя представлять, например, в атаке понять очень сложно.

Личность: Шон — глухой мальчик с задержкой в развитии. Занимал сознание в детстве, когда Билли наказывали и кричали на него. Из-за своей глухоты часто жужжал, слушая, как звуки отдаются в его голове. Был отнесён к нежелательным, так как во взрослом возрасте в нём не было необходимости.

Сборная: Уэльс

Чем похожи: Уэльс, хоть и весьма прямолинейная команда, но прекрасно себя чувствует себя под давлением извне. И как у Шона единственным выходом было жужжать, так и Уэльс может уповать лишь на работоспособность длинноволосой пчелки, которая приехала из Мадрида.

Личность: Мартин — сноб и хвастун из Нью-Йорка. Артур отнёс его к нежелательным из-за отсутствия стремления к самосовершенствованию.

Сборная: Хорватия

Чем похожи: Хорваты уже несколько лет подряд имеют самый сильный состав из всех постюгославских сборных, но их нежелание, а, возможно, и отсутствие возможности сделать качественный шаг вперед, делает из них простых хвастунов, которые храбрятся на старте турнира, но уже к третьему туру из них выходит вся спесь.

Личность: Тимоти — работал в магазине торговцем цветов, пока он не столкнулся с гомосексуалом, который флиртовал с ним. После этого он замкнулся в своём собственном мире.

Сборная: Швейцария

Чем похожи: Когда-то очень давно Швейцария объявила, что не будет участвовать ни в каких войнах и конфликтах, и стала страной замкнутой на себе самой.

Личность: Учитель – объединяющая личность, которая впервые явно проявилась во время прохождения Миллиганом курса лечения в Афинском центре психического здоровья. Именно он помог Дэниэлу Кизу рассказать историю Билли Миллигана, так как был способен вспоминать те эпизоды, которые не были доступны остальным членам «семьи».

Сборная: Франция

Чем похожи: Ну, ив се эти 23 яркие и непохожие личности-сборные объединила вокруг себя Франция, чтобы помочь всем нам увидеть, а потом и рассказать своим детям и внукам историю под названием «Чемпионат Европы 2016».