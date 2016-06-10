Дневник чемпионата Европы-2016. День первый.

Блог MyFootball начинает вести дневник стартующего сегодня турнира.

Наконец-то этот день настал! Долгожданный чемпионат Европы по футболу сегодня стартует с матча Франция – Румыния. Примерно в 22-00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток венгерского арбитра Виктора Кашшаи, который положит начало первенству национальных сборных. Ясное дело, что первому матчу уделяется огромное внимание, в том числе и по причине традиционного участия в нeм команды-хозяйки. В сегодняшнем случае фаворит очевиден, однако, многие любители футбола и работающие в нeм эксперты расходятся во мнениях касательно способности румынской сборной что-либо противопоставить французской дружине. Всем известный Давид Трезеге например прогнозирует победу своих соотечественников со счeтом 2-0. В принципе, с ним трудно не согласиться.

Особое внимание в нынешней сборной Франции уделяют полузащитнику туринского «Ювентуса» Полю Погба, который должен стать едва ли не главным творцом победы хозяев по итогам турнира. Во всяком случае, болельщики французской команды считают именно так. Давление на Поля оказывается настолько сильное, что даже его наставнику Дидье Дешаму пришлось вступаться за своего подопечного, дескать, Погба еще молод и иногда слишком заигрывается, поэтому не стоит ждать от него больших свершений. Действительно, грозное оружие итальянского чемпиона на данный момент – отличное подспорье для хозяйской сборной, но не главный козырь. Помимо Поля ведь есть еще целая россыпь ну очень талантливых и классных игроков. Что там говорить, если нападение сборной Франции выглядит устрашающе даже при отсутствии в ней Карима Бензема. Какую линию ни возьми – везде высококвалифицированные футболисты, прошедшие и огонь и воду и медные трубы.

Сборная Румынии не может похвастаться таким набором исполнителей, но в ней есть добротные игроки. Все специалисты, равно как и автор блога, сходятся во мнении что наиболее сильная линия у румын – вратарская. Чиприан Тэтэрушану и Костэл Пантилимон – два прекрасно известных фанатам футбола голкипера, которые своими действиями обязаны внушить спокойствие и хладнокровность в оборонительные редуты румынской дружины. А иначе быть им растерзанными настроенными на матч-открытие французами. В общем-то шансов у сегодняшних гостей реально немного, но кто же в таких матчах сдаeтся без боя? Вот и главный тренер сборной Румынии Ангел Йорданэску да знакомый всем Рэзван Рац сошлись во мнении, что соперник сегодня грозный, но сборная Румынии не фавориты матча, то бишь такого давления на них не оказывается, а значит можно поиграть в своe удовольствие.

Французская сборная изголодалась по официальным матчам, о чeм и поведал сам Дидье Дешам: «Чем меньше ответственности будет лежать на плечах игроков, тем лучше. Мы два года готовились к стартовому матчу на домашнем ЕВРО. Наш последний официальный матч был в четвертьфинале ЧМ-2014 с Германией. После этого – только товарищеские. Нам предстоит сыграть на «Стад-де-Франс» в матче открытия, что делает эту встречу особенной. Она должна задать тон всему турниру».

Наставник сборной Румынии поддержал своего визави: «Эта игра даст старт замечательному соревнованию, которое является одним из самых главных на нашем континенте. Нам противостоит одна из сильнейших команд Европы, входящая в число главных фаворитов турнира. Однако я надеюсь и верю, что мои футболисты всем покажут, какая у нас крепкая команда. Мы способны дать бой и показать хороший футбол. Наша задача – выход из группы, но вместе с тем нам очень важно произвести хорошее впечатление».

Ориентировочные составы на матч открытия чемпионата выглядят следующим образом:

Франция: Льорис; Санья, Рами, Косьелны, Эвра; Погба, Канте, Матюйди; Гризманн, Жиру, Пайе.

Румыния: Тэтэрушану; Сэпунару, Кирикеш, Григоре, Рац; Пинтилий, Хобан; Попа, Станчу, Станку; Кешерю.

А теперь немного интересных фактов, касающихся сегодняшней игры:

Н'Голо Канте из «Лестера», который заменит на позиции опорного полузащитника травмированного Лассана Диарра, сыграл всего четыре матча за сборную, однако все они завершились победой.

Вратарь сборной Румынии Костэл Пантилимон является самым высоким игроком среди участников Евро-2016. Его рост 203 см.

Лоран Косьелны поведал нам о важной роли «стандартов». После того, как в 2012 году сборную Франции возглавил Дидье Дешам, почти 50% всех голов французы пропустили после розыгрыша "стандартов». Но при этом и сами научились с них забивать. «Нам пришлось серьезно поработать над «стандартами», и мы это сделали. Сейчас с выбором позиции все гораздо лучше. Если мы сами получаем право на «стандарт», здесь у нас есть отличные исполнители. Димитри Пайе или Антуан Гризманн могут пробить по воротам или выполнить качественную подачу».

4 из 5 последних матчей между Францией и Румынией завершились ничьей.

На этом заканчиваем заполнение первой страницы нашего дневника и ждeм начала первого матча Евро-2016 !