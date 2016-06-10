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    Euro-2016 Все блоги -

    Девушка дня. Украинская супруга Войчеха Шченсны

    10 июня 2016
    Голкипер «Ромы» и сборной Польши, который будет противостоять нашим парням на Евро, недавно отыграл свадьбу с Марией Лученко.

    27-летняя Лученко родилась в Виннице, но как только рухнул Союз, уехала с родителями в Польшу. Там она стала актрисой и певицей под псевдонимом MaRina, постоянно участвовала в разнообразных телевизионных шоу, вроде «Дорога к звездам» или «Танцы со звездами».

    На фестивале «Новая Волна»-2007 в Юрмале она заняла призовое третье место. Именно после того успеха девушка подписала контракт с немецким филиалом Universal Music Group и стала настоящей местной звездой.

    Интересно, что до Шченсны она встречалась исключительно с музыкантами.

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