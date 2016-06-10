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    13.Кубок Америки 2016. Группа С. 2-й тур. Уругвай – Венесуэла

    10 июня 2016
    10.06.2016, Пятница, 02:30 мск Кубок Америки, 2 тур Уругвай – Венесуэла

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