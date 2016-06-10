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    08.Кубок Америки 2016. Группа D. 1-й тур. Аргентина – Чили

    10 июня 2016
    07.06.2016, Вторник, 05:00 мск Трансляция: Матч ТВ (в 05:45), Кубок Америки, 1 тур Аргентина – Чили

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