Франция – Румыния: сенсации не будет

Прогноз на первый матч Евро-2016 от блога «MyFootball». Сдюжат ли румыны против мощных хозяев турнира?

Сегодня наконец-то стартует долгожданный турнир среди национальных команд! Евро-2016 возьмет свое начало с матча хозяев первенства. Франция вполне себе ожидаемо и обоснованно является одним из главных претендентов на победу в домашнем чемпионате Европы. Звездный состав и домашние стены должны стать главным подспорьем для ребят Дидье Дешама, которых никакой исход кроме золотых медалей не устроит. Банальная вещь, но не сказать о ней нельзя. В этой игре результат будет зависеть как ни странно не от французов, а от сборной Румынии. А именно – сумеет ли коллектив в желтой форме оказать достойное сопротивление.

Уверен, что не стоит рассказывать про предтурнирную подготовку сборной Франции, ибо и так все знают ее результаты. Все прекрасно знакомы с командой хозяев, поэтому обратим взор на команду гостей. Их наставник – Ангел Йордэнэску – никогда, что называется, звезд с неба не хватал, да и глядя на состав его коллектива, знакомых фамилий видится не так уж много, и вообще складывается впечатление, что самая сильная линия – вратарская. Костэл Пантилимон и Чиприан Тэтэрушану являются очень добротными голкиперами, так что за исполнителей этого амплуа румынским болельщикам можно не переживать. Полевые игроки собраны уровня «средней руки», самые известные из которых это Рэзван Рац, ныне игрок «Райо Вальекано», Влад Кирикеш из «Наполи» и Габриэль Торже, которого наверняка знают многие любители футбола. А если нет – не беда. Примерная степень квалификации футболистов румынской сборной понятна, но, ясное дело, на достаточном уровне она знакомы лишь самим румынам. Так вот мнения касательно способностей данной команды весьма разнятся. Кто-то называет ее атакующей командой и утверждает, что надо заключать пари «обе забьют», кто-то говорит что гостей размажут о зеленый газон «Стад де Франс». Истину, опять же, не будучи гражданином Румынии, найти сложно.

Сборная Румынии провела 3 матча в рамках подготовки к первенству, сыграв вничью с Конго 1:1, проиграв Украине 3:4 и разгромив Грузию 5:1. Вот судя по всему, именно по последнему матчу все и решили, что Румыния атакующая команда. Но тот, кто видел ту игру, прекрасно помнит как играла в обороне дружина гостей. Не хочется обижать их команду, но такой обороне забила бы даже Андорра. Какие-то непонятные ошибки, срезки, потеря игроков при персональной опеке... Этот счет зафиксирован еще и при условии неоднократного попадания мяча в каркас ворот сборной Грузии. Да, 9 голов за 3 игры показатель просто отличный, но это если исключить многие факторы.

Когда выбираешь ставку на игру, где одна из команд – явный фаворит, всегда нужно отталкиваться от способностей соперника. Сможет или не сможет. Окажет сопротивление или нет. Во всех трех подготовительных матчах сборной Румынии, что посмотрел автор блога, бросилась в глаза одна очень важная вещь. Защитники сегодняшней гостевой команды недостаточно умело действовали против техничных и быстрых игроков их соперников. А у сборной Франции такие сплошь и рядом. Клоню я к тому, что как команда, коллективными действиями и маневрами румыны может и могут отыграть матч на хорошем уровне, но в футболе чрезвычайно важно не проигрывать единоборства 1 в 1. А сегодня таковых будет тьма. И ведь мы все прекрасно понимаем на чьей стороне тут преимущество.

Резюмируя все выше сказанное, автор блога советует вам ставить ИТБ (1.5) на хозяев. Да, коэффициент не очень большой ( в среднем 1.6), но нам же нужен выигрыш, верно? Кто хочет попытать счастья с коэффициентом побольше, берите ИТБ (2), на данную ставку дают примерно 2.05 . Что ж, в 22:00 включайте телевизор, сопки и т.д. и наслаждайтесь стартом долгожданного турнира! Удачи командам, а всем нам удачных ставок! Allez les Bleus!