Euro 2016: Команды, которые отправили больше всех игроков!

Вы будите удивлены!

Команды которые отправили на Евро 2016 больше всего игроков:

Восемь игроков сыграют на Евро 2016 от:

ЦСКА (Россия): Игнашевич; Щенников; Широков, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Головин, Акинфеев (Россия); Вернблум (Швеция).

Шахтер (Украина): Пятов, Кучер, Ракицкий, Степаненко, Шевчук, Селезнёв, Коваленко (Украина); Срна (Хорватия).

Базель (Швейцария): Эмболо, Ланг (Швейцария); Т. Джака, Алийи (Албания); Вацлик, Сухи (Чехия); Янко (Австрия); Бьярнасон (Исландия).

Реал (Испания): Рамос, Васкес (Испания); Роналдо, Пепе (Португалия); Модрич, Ковачич (Хорватия); Бэйл (Уэльс); Кроос (Германия).

Арсенал (Англия): Уилшер (Англия); Чех, Росицки (Чехия); Озил (Германия); Беллерин (Испания); Рэмси (Уэльс); Косьелны, Жиру (Франция).

Девять игроков сыграют на Евро 2016 от:

Фенербахче (Турция): Генюль, Эркин, Топал, Озбайраклы, Туфан, Шен (Турция); Бруно Алвес, Нани (Португалия); Кадлец (Чехия).

Барселона (Испания): Пике, Альба, Иньеста, Бускетс, Бартра (Испания); Ракитич (Хорватия); тер Штеген (Германия); Туран (Турция); Вермален (Бельгия).

Бавария (Германия): Нойер, Боатенг, Гётце, Мюллер, Киммих (Германия); Коман (Франция); Тиаго (Испания); Алаба (Австрия); Левандовски (Польша).

Десять игроков сыграют на Евро 2016 от:

Манчестер Юнайтед (Англия): Смоллинг, Рэшфорд, Руни (Англия); Шнайдерлин, Марсьяль (Франция); Де Хеа (Испания); Феллаини(Бельгия); Швайнштайгер (Германия); Макнейр (Северная Ирландия); Дармиан (Италия).

11 игроков сыграют на Евро 2016 от:

Тоттенхэм (Англия): Дайер, Алли, Кэйн, Уокер, Роуз (Англия); Дэвис (Уэльс); Дембеле; Вертонген; Альдервейрелд (Бельгия); Льорис (Франция); Виммер (Австрия).

12 игроков сыграют на Евро 2016 от:

Ювентус (Италия): Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Бардзальи,Стураро, Дзадза – Италия.Альваро Мората (Испания); Хедира (Германия); Лихтштайнер (Швейцария); Марио Манджукич (Хорватия); Поль Погба, Патрис Эвра (Франция).

Ливерпуль (Англия): Клайн, Хендерсон, Лаллана, Милнера, Старридж (Англия); Симон Миньоле, Кристиан Бентеке, Дивок Ориджи (Бельгия); Дэнни Уорд, Джо Аллен (Уэльс); Мартин Шкртел (Словакия); Эмре Джан (Германия).