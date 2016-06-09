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    Euro 2016: Команды, которые отправили больше всех игроков!

    9 июня 2016
    Вы будите удивлены!

    Команды которые отправили на Евро 2016 больше всего игроков:

    Восемь игроков сыграют на Евро 2016 от:

    ЦСКА (Россия): Игнашевич; Щенников; Широков, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Головин, Акинфеев (Россия); Вернблум (Швеция).

    Шахтер (Украина): Пятов, Кучер, Ракицкий, Степаненко, Шевчук, Селезнёв, Коваленко (Украина); Срна (Хорватия).

    Базель (Швейцария): Эмболо, Ланг (Швейцария); Т. Джака, Алийи (Албания); Вацлик, Сухи (Чехия); Янко (Австрия); Бьярнасон (Исландия).

    Реал (Испания): Рамос, Васкес (Испания); Роналдо, Пепе (Португалия); Модрич, Ковачич (Хорватия); Бэйл (Уэльс); Кроос (Германия).

    Арсенал (Англия): Уилшер (Англия); Чех, Росицки (Чехия); Озил (Германия); Беллерин (Испания); Рэмси (Уэльс); Косьелны, Жиру (Франция).

    Девять игроков сыграют на Евро 2016 от:

    Фенербахче (Турция): Генюль, Эркин, Топал, Озбайраклы, Туфан, Шен (Турция); Бруно Алвес, Нани (Португалия); Кадлец (Чехия).

    Барселона (Испания): Пике, Альба, Иньеста, Бускетс, Бартра (Испания); Ракитич (Хорватия); тер Штеген (Германия); Туран (Турция); Вермален (Бельгия).

    Бавария (Германия): Нойер, Боатенг, Гётце, Мюллер, Киммих (Германия); Коман (Франция); Тиаго (Испания); Алаба (Австрия); Левандовски (Польша).

    Десять игроков сыграют на Евро 2016 от:

    Манчестер Юнайтед (Англия): Смоллинг, Рэшфорд, Руни (Англия); Шнайдерлин, Марсьяль (Франция); Де Хеа (Испания); Феллаини(Бельгия); Швайнштайгер (Германия); Макнейр (Северная Ирландия); Дармиан (Италия).

    11 игроков сыграют на Евро 2016 от:

    Тоттенхэм (Англия): Дайер, Алли, Кэйн, Уокер, Роуз (Англия); Дэвис (Уэльс); Дембеле; Вертонген; Альдервейрелд (Бельгия); Льорис (Франция); Виммер (Австрия).

    12 игроков сыграют на Евро 2016 от:

    Ювентус (Италия): Буффон, Кьеллини, Бонуччи, Бардзальи,Стураро, Дзадза – Италия.Альваро Мората (Испания); Хедира (Германия); Лихтштайнер (Швейцария); Марио Манджукич (Хорватия); Поль Погба, Патрис Эвра (Франция).

    Ливерпуль (Англия): Клайн, Хендерсон, Лаллана, Милнера, Старридж (Англия); Симон Миньоле, Кристиан Бентеке, Дивок Ориджи (Бельгия); Дэнни Уорд, Джо Аллен (Уэльс); Мартин Шкртел (Словакия); Эмре Джан (Германия).

    Рейтинг: 4 Голосов: 18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 10 июня 2016, 13:04

      Впечатляет

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