Дайте ему забить!

"Барселона" в 17-м туре установила рекорд Испании по числу голов за календарный год. Каталонцы наколотили 180 штук. Три дня спустя рекорд установил хавбек "Барсы" Маскерано, проведя 255-й матч за сине-гранатовых без забитых мячей. Воздержание 80лвл.

Прошлогодний рекорд "Реала" в 178 мячей был сразу улучшен. Для того, чтобы забить свои 180, каталонцы сыграли 65 матчей. То есть в среднем забивали по 2,77 за игру. По 48 на счету Месси и Суареса, 41 у Неймара. Суммарно на эту троицу приходится 76% всех голов "Барсы". Четвертый бомбардир команды - Иван Ракитич - забил аж целых 7 мячей. И такая ситуация не может не настораживать. Вылет любого игрока группы атаки резко снижает потенциал каталонцев, а отсутствие двоих станет просто катастрофой. Но вернёмся к Маскерано.

Аргентинец никогда не отличался высокой результативностью. Полсотни матчей в "Ривер Плейт" - один гол. Ещё один за сотню матчей в АПЛ. Чуть лучше в сборной, где Маленький вождь забил трижды в 111 матчах. Для красоты статистики, видимо. Диву даёшься, как номинально опорный хав с весьма скромными габаритами (рост Маскерано 174 см) годами играет в центре обороны одного из лучших клубов мира и неплохо справляется со своими обязанностями. Слуцкому бы прошерстить наших опорников - глядишь, отыскался бы кто-то на подмену Игнашевичу с Березуцкими. Шучу, конечно.

"Барселона" с её тики-такой и тотальным доминированием над соперником может себе позволить держать в центре обороны негабаритного игрока. Гораздо важнее, что Маскерано с поставленным пасом полноценно участвует в этом самом контроле мяча. А высокие мячи снимает Бускетс или напарник Хавьера по центру обороны. Аргентинец пашет как вол, в каждом матче проделывая колоссальный объём черновой работы. Неужели нельзя было вознаградить этого парня хотя бы раз? Дать пробить пенальти в каком-нибудь крупно выигрываемом матче, например. Никогда не поверю, что Маскерано абсолютно не беспокоит тот факт, что за шесть лет в столице Каталонии он ни разу не познал радость гола. Или они там прощального матча дожидаются?

Поэтому я хочу обратиться к игрокам "Барселоны": не будьте жадными, дайте Хавьеру забить.

А он сделает вот так тогда.