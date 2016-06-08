Туран, Пуйоль, Тольдо и другие выбирают «Команду Евро всех времен»

«Команда Мечты» чемпионатов Европы по версии известных футбольных персон прошлого и настоящего. Выпуск №4.

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование, по итогам которого была выбрана символическая сборная чемпионатов Европы всех времён. Завершился выбор Dream Team и для известных футбольных персон прошлого и настоящего, где они поучаствовали наравне с обычными любителями футбола со всего мира.

Блог «Футбол в стиле Ретро» завершает своё наблюдение за футбольными профессионалами и предлагает своим читателям четвёртый и последний выпуск «Команд Мечты от звёзд футбола».

Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран сделал вот такой выбор, отдав предпочтение сразу пяти футболистам, в разные годы защищавших и защищающих цвета каталонского клуба.

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака, недавно подписавший контракт с лондонским «Арсеналом», предложил вот такой суператакующий состав.

Наставник сборной Албании Джанни Де Бьязи избрал схему с пятью защитниками и одним чистым форвардом. Это намёк?

Ещё недавно блиставший на футбольном поле Карлес Пуйоль предложил сборную с испанским уклоном. Сразу пять представителей «Фурии Рохи» в Команде Мечты. Пожалуй, и сам Карлес здесь бы гармонично смотрелся...

Легендарный «россонери» Джанни Ривера в своей сборной видит лишь четверых из числа действующих игроков. Достойно. Говорят, и трава раньше была зеленее...

Один из главных героев Евро-2000 Франческо Тольдо из числа соотечественников взял в свою команду лишь Паоло Мальдини. Кажется, пытаясь не показаться предвзятым, Ческо слегка переборщил. Или нет?

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак вспомнил давнего партнёра по команде Антона Ондруша. Респект!

В качестве постскриптума. Вот и подошёл к концу масштабный проект УЕФА, к которому прикоснулся наш блог. Мы в полной мере осветили звёздный выбор, чему сами несказанно рады. Надеемся и вам было интересно следить вместе с нами, как звёзды выбирают звёзд! Для тех, кто пропустил предыдущие выпуски, мы заботливо предоставим ссылки: Выпуск №1, Выпуск №2, Выпуск №3.

В качестве бонуса.

Мы не могли обойти вниманием итоговый выбор пользователей сайта УЕФА и предлагаем вашему вниманию официальную символическую сборную Евро всех времён.

Маттеус, Руни, Шифо и еще семь самых юных дебютантов в истории чемпионатов Европы

Дзофф, Леманн, Маттеус и еще семь самых возрастных игроков в истории чемпионатов Европы

Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2008?

Руй Барруш, Макси Моралес и еще восемь футболистов, чей рост не превышает 160 сантиметров

Серхио Рамос, Эссьен, Оуэн и еще семь самых дорогих трансферов сезона 2005/2006

По материалам официального сайта УЕФА.

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