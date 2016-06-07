Самые дешевые футболисты из сборных-участниц Евро-2016

неприятном списке даже находясь можно жить припеваюче..
1. Франция — Патрис Эвра — 1.000.000€
2. Германия — Лукас Подольски — 8.000.000€
3. Испания — Ариц Адурис — 3.000.000€
4. Италия — Джанлуиджи Буффон — 2.000.000€
5. Бельгия — Жан-Франсуа Жилле — 400.000€
6. Португалия — Рикарду Карвалью — 500.000€
7. Россия — Сергей Игнашевич — 200.000€
8. Украина — Анатолий Тимощук — 200.000€
9. Хорватия — Гордон Шильденфельд — 1.500.000€
10. Польша — Якуб Вавжиняк — 350.000€
11. Австрия — Дьёрдь Гарич — 750.000€
12. Албания — Оргес Шехи — 125.000€
13. Англия — Том Хитон — 3.000.000€
14. Венгрия — Габор Кирай — 250.000€
15. Ирландия — Шей Гивен — 500.000€
16. Исландия — Ингвар Йонссон — 100.000€
17. Румыния — Лучан Сынмэртян — 300.000€
18. Северная Ирландия — Рой Кэрролл — 150.000€
19. Словакия — Ян Дюрица — 250.000€
20. Турция — Эмре Мор — 100.000€
21. Уэльс — Оуайн Фон Уильямс — 250.000€
22. Чехия — Роман Губник — 400.000€
23. Швейцария — Стив фон Берген — 1.000.000€
24. Швеция — Патрик Карлгрен — 800.000€