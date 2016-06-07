Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    «121» Все блоги -

    Самые дешевые футболисты из сборных-участниц Евро-2016

    7 июня 2016
    Эвра, Тимощук и даже Игнашевич попали в этот не самый приятный список.

    1. Франция — Патрис Эвра — 1.000.000€
    2. Германия — Лукас Подольски — 8.000.000€
    3. Испания — Ариц Адурис — 3.000.000€
    4. Италия — Джанлуиджи Буффон — 2.000.000€
    5. Бельгия — Жан-Франсуа Жилле — 400.000€
    6. Португалия — Рикарду Карвалью — 500.000€
    7. Россия — Сергей Игнашевич — 200.000€
    8. Украина — Анатолий Тимощук — 200.000€
    9. Хорватия — Гордон Шильденфельд — 1.500.000€
    10. Польша — Якуб Вавжиняк — 350.000€
    11. Австрия — Дьёрдь Гарич — 750.000€
    12. Албания — Оргес Шехи — 125.000€
    13. Англия — Том Хитон — 3.000.000€
    14. Венгрия — Габор Кирай — 250.000€
    15. Ирландия — Шей Гивен — 500.000€
    16. Исландия — Ингвар Йонссон — 100.000€
    17. Румыния — Лучан Сынмэртян — 300.000€
    18. Северная Ирландия — Рой Кэрролл — 150.000€
    19. Словакия — Ян Дюрица — 250.000€
    20. Турция — Эмре Мор — 100.000€
    21. Уэльс — Оуайн Фон Уильямс — 250.000€
    22. Чехия — Роман Губник — 400.000€
    23. Швейцария — Стив фон Берген — 1.000.000€
    24. Швеция — Патрик Карлгрен — 800.000€

    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 июня 2016, 23:46

      неприятном списке даже находясь можно жить припеваюче..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11