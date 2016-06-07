Самые дешевые футболисты из сборных-участниц Евро-2016

Эвра, Тимощук и даже Игнашевич попали в этот не самый приятный список.

1. Франция — Патрис Эвра — 1.000.000€

2. Германия — Лукас Подольски — 8.000.000€

3. Испания — Ариц Адурис — 3.000.000€

4. Италия — Джанлуиджи Буффон — 2.000.000€

5. Бельгия — Жан-Франсуа Жилле — 400.000€

6. Португалия — Рикарду Карвалью — 500.000€

7. Россия — Сергей Игнашевич — 200.000€

8. Украина — Анатолий Тимощук — 200.000€

9. Хорватия — Гордон Шильденфельд — 1.500.000€

10. Польша — Якуб Вавжиняк — 350.000€

11. Австрия — Дьёрдь Гарич — 750.000€

12. Албания — Оргес Шехи — 125.000€

13. Англия — Том Хитон — 3.000.000€

14. Венгрия — Габор Кирай — 250.000€

15. Ирландия — Шей Гивен — 500.000€

16. Исландия — Ингвар Йонссон — 100.000€

17. Румыния — Лучан Сынмэртян — 300.000€

18. Северная Ирландия — Рой Кэрролл — 150.000€

19. Словакия — Ян Дюрица — 250.000€

20. Турция — Эмре Мор — 100.000€

21. Уэльс — Оуайн Фон Уильямс — 250.000€

22. Чехия — Роман Губник — 400.000€

23. Швейцария — Стив фон Берген — 1.000.000€

24. Швеция — Патрик Карлгрен — 800.000€

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