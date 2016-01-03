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    Планета Хоkkея Все блоги -

    Планета Хоkkея

    3 января 2016
    Добро Пожаловать :~))

    Чемпионат НХЛ 2015-16 – это уже 99-й сезон. Регулярный чемпионат НХЛ начинается 8 октября и продлится до 10 апреля 2016 г. На групповом этапе каждая команда проведет по 82 игры, а всего будет сыграно 1230 матчей. По их результатам в плей-офф проходят по 8 команд из каждой конференции – это по три команды занявшие первые три места в своих дивизионах и плюс по две команды из каждой конференции следующие по количеству очков, в независимости от дивизиона.

    Free counters!

    Рейтинг: 5 Голосов: 14
    Комментарии278
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 29 марта 2016, 16:44

      ХК ЦСКА уже ждёт соперника в финале,быстро они газовый проект завалили.

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 31 марта 2016, 20:34

      Решили не повторять прошлогодних ошибок :~))

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 19 марта 2016, 12:20

      Салават Юлаев сломался,седьмой матч не смогут сопротивляться ,разгром будет .

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 20 марта 2016, 01:24

      Ну так у них серия с Ак Барсом тоже в 7 матчей была, а у Авангарда лёгкая прогулка в всухую, так шо не удивительно !!!

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 19 марта 2016, 01:16

      О, гифки то остановили :~))

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 > 3eмлянин 19 марта 2016, 12:20

      теперь эт видео-фото)))

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 15 марта 2016, 12:15

      завтра вломим Салаватке,на сухую!
      Ую!
      Ую!

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 15 марта 2016, 12:14

      вот гад Азамат,ау ау кричит,он шо издевается Юрыч!?)))

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 15 марта 2016, 16:07

      ПoдьЁб не исключён :~))

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 15 марта 2016, 08:40

      Азаматка смотрю радуется не по детскому. Хехе.

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 15 марта 2016, 16:26

      Да, ужо Чемпион Всея Руси
      ААААА Ха Ха Ха :~))

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 15 марта 2016, 08:39

      та чет Авангард ни очень,но есть пока шанс всё вернуть.

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 15 марта 2016, 16:28

      Какая то невнимательность чувствуется - шоб побеждать нужно выкладываться по полной весь матч .....

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 15 марта 2016, 08:38

      Юрик Приветы!

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 15 марта 2016, 16:06

      Салюты, Назбек :~))

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      proеzd2 3 марта 2016, 21:06

      решающая игра в УФЕ ,шансы одинаковые ,а ХК АВАНГАРД -Спартак Омск по фиг .

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 4 марта 2016, 01:02

      Азамату не позавидуешь ...

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      proеzd2 > 3eмлянин 5 марта 2016, 19:44

      ну вот без разницы кого Салават или Ак Барс.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 3 марта 2016, 21:03

      ну шо скорей всего Ак Барс будем нагибать,однако!хехе

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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 4 марта 2016, 00:56

      Последние из Магикан остались, остальные уже отстрелялись и определились :~))

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