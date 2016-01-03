Планета Хоkkея

Добро Пожаловать :~))

Чемпионат НХЛ 2015-16 – это уже 99-й сезон. Регулярный чемпионат НХЛ начинается 8 октября и продлится до 10 апреля 2016 г. На групповом этапе каждая команда проведет по 82 игры, а всего будет сыграно 1230 матчей. По их результатам в плей-офф проходят по 8 команд из каждой конференции – это по три команды занявшие первые три места в своих дивизионах и плюс по две команды из каждой конференции следующие по количеству очков, в независимости от дивизиона.