Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дарвидас Шернас - статистика

    Имя Дарвидас
    Фамилия Шернас
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июля 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-Нальчик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2008 Был в запасе Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    04.10.2008 1' -90' Рубин (Казань) 3:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    • Читайте нас: 
    11