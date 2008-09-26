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    Артем Куслий - статистика

    Имя Артем
    Фамилия Куслий
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 июля 1981 (41 год)
    Рост 190
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 2 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2008 1' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    26.09.2008 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Кривбасс (Кривой Рог)
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