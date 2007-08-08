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    Дмитрий Цупкин - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Цупкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник ФК "Славия" (Мозырь)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2007 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 Енисей (Красноярск)
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