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    Дмитрий Цупкин

    #44 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Цупкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник ФК "Славия" (Мозырь)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 84
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