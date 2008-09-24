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    Анте Шимунац - статистика

    Имя Анте
    Фамилия Шимунац
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1984 (39 лет)
    Рост 172
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балтика 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2008 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Балтика (Калининград)
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