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    Валерий Леничко - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Валерий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Леничко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 марта 1987 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витязь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2008 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Витязь (Подольск)
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