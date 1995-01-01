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Главная
Кейн Хеммингс
Главные новости
17:28
Агент Хлусевича прокомментировал информацию о переходе игрока в «Спортинг»
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16:23
Канчельскис ответил, будет ли Россия на ЧМ-2026
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5
15:46
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Все новости
17:40
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Кейн Хеммингс
Статистика
Кейн Хеммингс - статистика
#27 | Нападающий
Имя
Кейн
Фамилия
Хеммингс
Состав
Удаленные игроки
Родной город
Бертон-апон-Трент
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
8 апреля 1992 (31 год)
Рост
185
Статистика
Россия
Казахстан
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