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Кейн Хеммингс
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Кейн Хеммингс
Кейн Хеммингс
#27 | Нападающий
Имя
Кейн
Фамилия
Хеммингс
Состав
Удаленные игроки
Родной город
Бертон-апон-Трент
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
8 апреля 1992 (31 год)
Рост
185
Статистика
Россия
Казахстан
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