Kauã Elias - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Kauã Elias
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Kauã Elias
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|90' - 90'
|Флуминенсе
|2:2
|Атлетико Минейро
|Бразилия. Серия А, 5 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе
|2:1
|Васко да Гама
|Бразилия. Серия А, 3 тур
|17.04.2024
|80' - 90'
|Баия
|2:1
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 2 тур
|14.04.2024
|88' - 90'
|Флуминенсе
|2:2
|Брагантино
|Бразилия. Серия А, 1 тур
|10.04.2024
|90' - 90'
|Флуминенсе
|2:1
|Коло-Коло
|Кубок Либертадорес, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|90' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|17.04.2024
|80' -90'
|Баия (Салвадор)
|2:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|14.04.2024
|88' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Брагантино (Сан-Паулу)