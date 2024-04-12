Estevão - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Estevão
|Команда
|Палмейрас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Estevão
|Команда
|Палмейрас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.05.2024
|Был в запасе
|Куяба
|0:2
|Палмейрас
|Бразилия. Серия А, 5 тур
|30.04.2024
|1' - 90'
|Сан-Паулу
|0:0
|Палмейрас
|Бразилия. Серия А, 4 тур
|25.04.2024
|Был в запасе
|Индепендьенте дель Валле
|2:3
|Палмейрас
|Кубок Либертадорес, 3 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Палмейрас
|0:0
|Фламенго
|Бразилия. Серия А, 3 тур
|18.04.2024
|Был в запасе
|Палмейрас
|0:1
|Интернасьонал
|Бразилия. Серия А, 2 тур
|15.04.2024
|1' - 90'
|Витория
|0:1
|Палмейрас
|Бразилия. Серия А, 1 тур
|12.04.2024
|1' - 90'
|Палмейрас
|3:1
|Ливерпуль
|Кубок Либертадорес, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палмейрас
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2024
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|0:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|30.04.2024
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2024
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.04.2024
|1' -90'
|Витория (Сальвадор)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)