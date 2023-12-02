Gavin Hoyte - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Gavin Hoyte
|Команда
|Мэйдстоун Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Gavin Hoyte
|Команда
|Мэйдстоун Юнайтед
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.01.2024
|1' - 90'
|Ипсвич Таун
|1:2
|Мэйдстоун Юнайтед
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|58'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мэйдстоун Юнайтед
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2024
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|58'
|06.01.2024
|1' -90'
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|1:0
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|02.12.2023
|1' -66'
|Мэйдстоун Юнайтед (Мэйдстоун)
|2:1
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|34'