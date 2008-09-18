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    Антони Шерич - статистика

    Имя Антони
    Фамилия Шерич
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Сидней
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 1979 (44 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бешикташ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2008 1' -90' Бешикташ (Стамбул) 1:0 Металлист (Харьков)
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