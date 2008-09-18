Роберт Зегер - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Зегер
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Зегер
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2008
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Баник (Острава)
|18.09.2008
|1' -90'
|Баник (Острава)
|0:1
|Спартак (Москва)