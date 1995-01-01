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Льюис Уинг
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Спецпроект
«Я играл вместе с Месси, Роналду и Мбаппе». Угадаете футболиста по его одноклубникам?
20:46
Дюков назвал задачи, реализованные Карпиным в 2023 году
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20:32
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Мудрик на русском языке ответил, был ли на нем фол в штрафной площади Италии
3
20:08
«Барселона» собирается вернуть своего воспитанника из АПЛ
19:41
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«Последний танец»: Месси и Роналду сыграют друг против друга в 2024 году
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Все новости
21:21
Экс-защитник «Локомотива»: «Дзюба смог бы играть за «Реал» или «Барселону»
20:58
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19:19
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18:55
В Англии решают проблему футболистки-трансгендера – соперницы бойкотировали матчи с ней
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Льюис Уинг
Статистика
Льюис Уинг - статистика
#29 | Полузащитник
Имя
Льюис
Фамилия
Уинг
Состав
Удаленные игроки
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
23 июня 1995 (28 лет)
Рост
185
Статистика
Россия
Казахстан
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