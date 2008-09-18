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    Мартин Лукеш - статистика

    Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Лукеш
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 ноября 1978 (44 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Баник 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.10.2008 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 Баник (Острава)
    18.09.2008 Был в запасе Баник (Острава) 0:1 Спартак (Москва)
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