Рене Больф - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Больф
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1974 (49 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Рене
|Фамилия
|Больф
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1974 (49 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баник
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2008
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Баник (Острава)
|18.09.2008
|1' -90'
|Баник (Острава)
|0:1
|Спартак (Москва)