Дино Кресингер - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Дино
|Фамилия
|Кресингер
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Дино
|Фамилия
|Кресингер
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славен Белупо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2008
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Славен Белупо (Копривница)
|18.09.2008
|Был в запасе
|Славен Белупо (Копривница)
|1:2
|ЦСКА (Москва)