Сребренко Посавец - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Сребренко
|Фамилия
|Посавец
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Имя
|Сребренко
|Фамилия
|Посавец
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славен Белупо
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2008
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Славен Белупо (Копривница)
|18.09.2008
|1' -90'
|Славен Белупо (Копривница)
|1:2
|ЦСКА (Москва)