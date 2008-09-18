Марио Билен - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Билен
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1985 (38 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Билен
|Команда
|Славен Белупо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1985 (38 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славен Белупо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2008
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Славен Белупо (Копривница)
|18.09.2008
|1' -90'
|Славен Белупо (Копривница)
|1:2
|ЦСКА (Москва)