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    Денис Колодин - посты

    Защитник
    Имя Денис
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Колодин
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Камышин
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР "Олимпия" (Волгоград)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 января 1982 (41 год)
    Рост 185
    Вес 85
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