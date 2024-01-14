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    Finn Surman - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Finn Surman
    Команда Веллингтон Феникс
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 90' Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Австралия. А-лига, 16 тур
    06.02.2024 1' - 90' Веллингтон Феникс 0:0 Сентрал Кост Маринерс Австралия. А-лига, 12 тур
    02.02.2024 1' - 90' Брисбен Роар 1:1 Веллингтон Феникс Австралия. А-лига, 15 тур
    27.01.2024 1' - 90' Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс Австралия. А-лига, 14 тур
    19.01.2024 1' - 90' Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Австралия. А-лига, 13 тур
    14.01.2024 1' - 90' Перт Глори 3:4 Веллингтон Феникс Австралия. А-лига, 27 тур
    65'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    Россия
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