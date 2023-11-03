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O. Durowoju
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К
Шеппи Юнайтед
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
03.11.2023
83' -90'
Шеппи Юнайтед (Шеппи)
0:4
Уолсолл (Уолсолл)
Россия
Казахстан
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