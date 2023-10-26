Tristan Gooijer - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Tristan Gooijer
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Tristan Gooijer
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 90'
|Херенвен
|3:2
|Аякс
|Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
|79'
|03.02.2024
|1' - 80'
|Аякс
|1:1
|ПСВ
|Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
|27.01.2024
|1' - 84'
|Хераклес
|2:4
|Аякс
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|21.01.2024
|1' - 53'
|Аякс
|4:1
|РКС Ваалвейк
|Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
|14.01.2024
|85' - 90'
|Гоу Эхед Иглс
|2:3
|Аякс
|Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|74' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|АЕК (Афины)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|4:3
|Аякс (Амстердам)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:0
|Аякс (Амстердам)