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    Tristan Gooijer - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Tristan Gooijer
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 90' Херенвен 3:2 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
    79'
    03.02.2024 1' - 80' Аякс 1:1 ПСВ Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    27.01.2024 1' - 84' Хераклес 2:4 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    21.01.2024 1' - 53' Аякс 4:1 РКС Ваалвейк Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    14.01.2024 85' - 90' Гоу Эхед Иглс 2:3 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 74' -90' Аякс (Амстердам) 3:1 АЕК (Афины)
    30.11.2023 Был в запасе Марсель (Марсель) 4:3 Аякс (Амстердам)
    26.10.2023 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 2:0 Аякс (Амстердам)
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