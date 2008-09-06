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    Александр Павлов - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Павлович
    Фамилия Павлов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2008 1' -90' Андорра 1:3 Белоруссия
    06.09.2008 1' -90' Украина 1:0 Белоруссия
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