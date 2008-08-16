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    Игорь Слесарчук - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Игорь
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Слесарчук
    Команда Славия-Мозырь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 марта 1976 (46 лет)
    Рост 183
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 3 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2008 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 2:4 Урал (Екатеринбург)
    26.08.2008 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:4 СКА (Ростов-на-Дону)
    16.08.2008 1' -90' Спортакадемклуб (Москва) 2:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
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