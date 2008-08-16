Игорь Слесарчук - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Слесарчук
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 1976 (46 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Слесарчук
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 1976 (46 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|3
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2008
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:4
|Урал (Екатеринбург)
|26.08.2008
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:4
|СКА (Ростов-на-Дону)
|16.08.2008
|1' -90'
|Спортакадемклуб (Москва)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)