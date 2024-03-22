Marcos Bolados - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Marcos Bolados
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Marcos Bolados
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.06.2024
|72' - 90'
|Чили
|3:0
|Парагвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|03.06.2024
|68' - 90'
|Коло-Коло
|0:1
|Депортес Копиапо
|Чили. Примера, 15 тур
|30.05.2024
|1' - 75'
|Серро Портеньо
|1:1
|Коло-Коло
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|25.05.2024
|69' - 90'
|Депортес Икике
|0:3
|Коло-Коло
|Чили. Примера, 14 тур
|82'