Navarro Pau - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Navarro Pau
|Команда
|Вильярреал Б
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Navarro Pau
|Команда
|Вильярреал Б
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 90'
|Вильярреал Б
|1:0
|Расинг
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|1' - 90'
|Вальядолид
|3:1
|Вильярреал Б
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вильярреал Б
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|1' -90'
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:0
|Расинг (Сантандер)
|26.05.2024
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:1
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|20.05.2024
|1' -90'
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|2:2
|Альбасете (Альбасете)
|12.05.2024
|1' -90'
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|1:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|03.05.2024
|1' -67'
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|0:3
|Леванте (Валенсия)
|28.04.2024
|1' -78'
|Спортинг (Хихон)
|0:3
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|20.04.2024
|1' -90'
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:0
|Расинг де Феррол (Феррол)
|15.04.2024
|1' -78'
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|07.04.2024
|1' -90'
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|2:1
|Бургос (Бургос)
|15'
|31.03.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|2:1
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|45'
|23.03.2024
|1' -90'
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:2
|Леганес (Леганес)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|2:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|0:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|17.02.2024
|Был в запасе
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|1:1
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|11.02.2024
|Был в запасе
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:0
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|21.12.2023
|Был в запасе
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:1
|Реал Ов (Овьедо)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|19.11.2023
|Был в запасе
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|0:0
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|12.11.2023
|46' -90'
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|0:1
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|0:3
|Спортинг (Хихон)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)