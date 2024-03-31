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    Navarro Pau - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Navarro Pau
    Команда Вильярреал Б
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.06.2024 1' - 90' Вильярреал Б 1:0 Расинг Испания. Сегунда, 42 тур
    26.05.2024 1' - 90' Вальядолид 3:1 Вильярреал Б Испания. Сегунда, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вильярреал Б 12 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 1' -90' Вильярреал Б (Вильярреал) 1:0 Расинг (Сантандер)
    26.05.2024 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 3:1 Вильярреал Б (Вильярреал)
    20.05.2024 1' -90' Вильярреал Б (Вильярреал) 2:2 Альбасете (Альбасете)
    12.05.2024 1' -90' Аморебьета (Аморебьета-Эчано) 1:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    03.05.2024 1' -67' Вильярреал Б (Вильярреал) 0:3 Леванте (Валенсия)
    28.04.2024 1' -78' Спортинг (Хихон) 0:3 Вильярреал Б (Вильярреал)
    20.04.2024 1' -90' Вильярреал Б (Вильярреал) 1:0 Расинг де Феррол (Феррол)
    15.04.2024 1' -78' Алькоркон (Алькоркон) 1:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    07.04.2024 1' -90' Вильярреал Б (Вильярреал) 2:1 Бургос (Бургос)
    15'
    31.03.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 2:1 Вильярреал Б (Вильярреал)
    45'
    23.03.2024 1' -90' Вильярреал Б (Вильярреал) 1:2 Леганес (Леганес)
    16.03.2024 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    10.03.2024 Был в запасе Вильярреал Б (Вильярреал) 0:1 Эльче (Эльче)
    02.03.2024 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 2:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    24.02.2024 Был в запасе Вильярреал Б (Вильярреал) 0:0 Сарагоса (Сарагоса)
    17.02.2024 Был в запасе ФК Андорра (Андорра ла Велья) 1:1 Вильярреал Б (Вильярреал)
    11.02.2024 Был в запасе Вильярреал Б (Вильярреал) 1:0 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    21.12.2023 Был в запасе Вильярреал Б (Вильярреал) 1:1 Реал Ов (Овьедо)
    25.11.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    19.11.2023 Был в запасе Вильярреал Б (Вильярреал) 0:0 ФК Андорра (Андорра ла Велья)
    12.11.2023 46' -90' Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) 0:1 Вильярреал Б (Вильярреал)
    04.11.2023 Был в запасе Вильярреал Б (Вильярреал) 0:3 Спортинг (Хихон)
    26.08.2023 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
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