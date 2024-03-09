Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Alessandro Gabrielloni - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Alessandro Gabrielloni
    Команда Комо
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Комо 37 9 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2024 1' -90' Комо (Комо) 1:1 Козенца (Козенца)
    05.05.2024 1' -80' Модена (Модена) 0:0 Комо (Комо)
    01.05.2024 1' -90' Комо (Комо) 2:1 Циттаделла (Циттаделла)
    27.04.2024 1' -71' Сампдория (Генуя) 1:1 Комо (Комо)
    20.04.2024 1' -68' Феральписало (Сало) 2:5 Комо (Комо)
    21'
    13.04.2024 1' -66' Комо (Комо) 2:1 Бари (Бари)
    38'
    06.04.2024 1' -77' Катанцаро (Катанцаро) 1:2 Комо (Комо)
    62'
    01.04.2024 1' -63' Комо (Комо) 2:0 Зюйдтироль (Брессаноне)
    48'
    16.03.2024 1' -56' Комо (Комо) 3:1 Пиза (Пиза)
    2'
    09.03.2024 1' -86' Кремонезе (Кремона) 2:1 Комо (Комо)
    03.03.2024 1' -90' Комо (Комо) 2:1 Венеция (Венеция)
    27.02.2024 62' -90' Лекко (Лекко) 0:3 Комо (Комо)
    24.02.2024 1' -90' Комо (Комо) 1:1 Парма (Парма)
    17.02.2024 1' -69' Палермо (Палермо) 3:0 Комо (Комо)
    09.02.2024 1' -80' Комо (Комо) 1:0 Брешиа (Брешиа)
    03.02.2024 1' -73' Тернана (Терни) 0:1 Комо (Комо)
    27.01.2024 1' -67' Комо (Комо) 0:2 Асколи (Асколи-Пичено)
    20.01.2024 1' -75' Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия) 2:2 Комо (Комо)
    37' 45' 70'
    13.01.2024 1' -69' Комо (Комо) 4:0 Специя (Ла Специя)
    59'
    26.12.2023 1' -75' Козенца (Козенца) 1:2 Комо (Комо)
    23.12.2023 46' -90' Комо (Комо) 3:3 Палермо (Палермо)
    58'
    16.12.2023 65' -90' Брешиа (Брешиа) 2:0 Комо (Комо)
    90'
    10.12.2023 66' -90' Комо (Комо) 2:1 Модена (Модена)
    88'
    03.12.2023 79' -90' Зюйдтироль (Брессаноне) 0:1 Комо (Комо)
    28.11.2023 62' -90' Комо (Комо) 0:0 Лекко (Лекко)
    83'
    25.11.2023 71' -90' Комо (Комо) 2:1 Феральписало (Сало)
    90'
    11.11.2023 63' -90' Асколи (Асколи-Пичено) 0:1 Комо (Комо)
    04.11.2023 1' -54' Пиза (Пиза) 1:1 Комо (Комо)
    28.10.2023 1' -62' Комо (Комо) 1:0 Катанцаро (Катанцаро)
    20.10.2023 79' -90' Парма (Парма) 2:1 Комо (Комо)
    08.10.2023 62' -90' Комо (Комо) 1:3 Кремонезе (Кремона)
    01.10.2023 65' -90' Бари (Бари) 1:1 Комо (Комо)
    27.09.2023 75' -90' Комо (Комо) 1:0 Сампдория (Генуя)
    24.09.2023 66' -90' Циттаделла (Циттаделла) 0:3 Комо (Комо)
    17.09.2023 1' -70' Комо (Комо) 2:1 Тернана (Терни)
    03.09.2023 1' -63' Специя (Ла Специя) 0:1 Комо (Комо)
    26.08.2023 Был в запасе Комо (Комо) 2:2 Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
    20.08.2023 81' -90' Венеция (Венеция) 3:0 Комо (Комо)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+