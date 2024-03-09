Alessio Iovine - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Alessio Iovine
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Alessio Iovine
|Команда
|Комо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Комо
|18
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2024
|1' -90'
|Комо (Комо)
|1:1
|Козенца (Козенца)
|05.05.2024
|Был в запасе
|Модена (Модена)
|0:0
|Комо (Комо)
|01.05.2024
|1' -90'
|Комо (Комо)
|2:1
|Циттаделла (Циттаделла)
|27.04.2024
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Комо (Комо)
|20.04.2024
|1' -90'
|Феральписало (Сало)
|2:5
|Комо (Комо)
|13.04.2024
|1' -90'
|Комо (Комо)
|2:1
|Бари (Бари)
|06.04.2024
|1' -90'
|Катанцаро (Катанцаро)
|1:2
|Комо (Комо)
|01.04.2024
|1' -90'
|Комо (Комо)
|2:0
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|16.03.2024
|1' -90'
|Комо (Комо)
|3:1
|Пиза (Пиза)
|09.03.2024
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:1
|Комо (Комо)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|27.02.2024
|1' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:3
|Комо (Комо)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|1:1
|Парма (Парма)
|17.02.2024
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:0
|Комо (Комо)
|09.02.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|1:0
|Брешиа (Брешиа)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Тернана (Терни)
|0:1
|Комо (Комо)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|0:2
|Асколи (Асколи-Пичено)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|2:2
|Комо (Комо)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|26.12.2023
|1' -90'
|Козенца (Козенца)
|1:2
|Комо (Комо)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|3:3
|Палермо (Палермо)
|28.11.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|0:0
|Лекко (Лекко)
|25.11.2023
|1' -90'
|Комо (Комо)
|2:1
|Феральписало (Сало)
|11.11.2023
|1' -90'
|Асколи (Асколи-Пичено)
|0:1
|Комо (Комо)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Пиза (Пиза)
|1:1
|Комо (Комо)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|1:0
|Катанцаро (Катанцаро)
|27.09.2023
|1' -90'
|Комо (Комо)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|24.09.2023
|1' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|0:3
|Комо (Комо)
|17.09.2023
|1' -90'
|Комо (Комо)
|2:1
|Тернана (Терни)
|03.09.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Комо (Комо)
|26.08.2023
|1' -90'
|Комо (Комо)
|2:2
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:0
|Комо (Комо)