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    Joel Chima Fujita - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Joel Chima Fujita
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 66' - 90' Гент 2:0 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, Плей-офф, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 25 1 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 66' -90' Гент (Гент) 2:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    17.05.2024 1' -60' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    12.05.2024 83' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Мехелен (Мехелен)
    05.04.2024 1' -58' Мехелен (Мехелен) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    31.03.2024 72' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    84'
    17.03.2024 67' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    85'
    10.03.2024 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 1:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.03.2024 1' -63' Антверпен (Антверпен) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.02.2024 71' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Вестерло (Вестерло)
    18.02.2024 1' -69' Андерлехт (Брюссель) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.02.2024 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    04.02.2024 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 4:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    01.02.2024 1' -66' Сент-Труйден (Брюссель) 4:1 Гент (Гент)
    30'
    28.01.2024 1' -64' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Генк (Генк)
    21.01.2024 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    59'
    27.12.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    86'
    23.12.2023 87' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    09.12.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    03.12.2023 77' -90' Мехелен (Мехелен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.11.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Антверпен (Антверпен)
    10.11.2023 79' -90' Вестерло (Вестерло) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    03.11.2023 86' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    27.10.2023 87' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Моленбек (Моленбек)
    08.10.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 0:4 Юнион СЖ (Брюссель)
    01.10.2023 80' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    24.09.2023 63' -90' Генк (Генк) 3:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    17.09.2023 68' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    03.09.2023 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2023 1' -69' Сент-Труйден (Брюссель) 0:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    20.08.2023 1' -64' Гент (Гент) 2:2 Сент-Труйден (Брюссель)
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