Emmanuel Addai - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Emmanuel Addai
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Emmanuel Addai
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алькоркон
|19
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2024
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Алькоркон (Алькоркон)
|19.05.2024
|1' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Расинг де Феррол (Феррол)
|2:1
|Алькоркон (Алькоркон)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Картахена (Картахена)
|1:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:0
|Эльденсе (Эльда)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|15.04.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:0
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|08.04.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Алькоркон (Алькоркон)
|31.03.2024
|1' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:1
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|23.03.2024
|1' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:0
|Реал Ов (Овьедо)
|16.03.2024
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|10.03.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|04.03.2024
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|3:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|25.02.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:1
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|3:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|03.02.2024
|1' -90'
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Альбасете (Альбасете)
|0:1
|Алькоркон (Алькоркон)
|13.01.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:0
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:2
|Эльче (Эльче)
|26.11.2023
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|18.11.2023
|1' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|12.11.2023
|1' -90'
|Бургос (Бургос)
|4:2
|Алькоркон (Алькоркон)
|05.11.2023
|1' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|3:1
|Расинг (Сантандер)
|29.10.2023
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|2:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|23.10.2023
|1' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:1
|Картахена (Картахена)
|15.10.2023
|Был в запасе
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|2:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|08.10.2023
|1' -90'
|Сарагоса (Сарагоса)
|0:2
|Алькоркон (Алькоркон)
|03.10.2023
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:2
|Альбасете (Альбасете)
|30.09.2023
|1' -90'
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|2:2
|Алькоркон (Алькоркон)
|23.09.2023
|1' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:2
|Уэска (Уэска)
|16.09.2023
|1' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:2
|Леванте (Валенсия)
|11.09.2023
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|2:2
|Алькоркон (Алькоркон)
|01.09.2023
|1' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:1
|Расинг де Феррол (Феррол)
|26.08.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Алькоркон (Алькоркон)
|19.08.2023
|1' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:2
|Леганес (Леганес)