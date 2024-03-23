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    Emmanuel Addai - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Emmanuel Addai
    Команда Алькоркон
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.05.2024 1' - 90' Леванте 0:2 Алькоркон Испания. Сегунда, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алькоркон 19 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2024 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Алькоркон (Алькоркон)
    19.05.2024 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    11.05.2024 Был в запасе Расинг де Феррол (Феррол) 2:1 Алькоркон (Алькоркон)
    04.05.2024 Был в запасе Картахена (Картахена) 1:0 Алькоркон (Алькоркон)
    28.04.2024 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 0:0 Эльденсе (Эльда)
    21.04.2024 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Алькоркон (Алькоркон)
    15.04.2024 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 1:0 Вильярреал Б (Вильярреал)
    08.04.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:1 Алькоркон (Алькоркон)
    31.03.2024 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 1:1 Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
    23.03.2024 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 1:0 Реал Ов (Овьедо)
    16.03.2024 1' -90' Спортинг (Хихон) 1:0 Алькоркон (Алькоркон)
    10.03.2024 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    04.03.2024 Был в запасе Эльче (Эльче) 3:0 Алькоркон (Алькоркон)
    25.02.2024 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 1:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    18.02.2024 Был в запасе Леганес (Леганес) 3:0 Алькоркон (Алькоркон)
    03.02.2024 1' -90' Уэска (Уэска) 1:0 Алькоркон (Алькоркон)
    27.01.2024 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 0:0 Сарагоса (Сарагоса)
    20.01.2024 Был в запасе Альбасете (Альбасете) 0:1 Алькоркон (Алькоркон)
    13.01.2024 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 0:0 Мирандес (Миранда де Эбро)
    03.12.2023 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 0:2 Эльче (Эльче)
    26.11.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:0 Алькоркон (Алькоркон)
    18.11.2023 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 0:0 Спортинг (Хихон)
    12.11.2023 1' -90' Бургос (Бургос) 4:2 Алькоркон (Алькоркон)
    05.11.2023 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 3:1 Расинг (Сантандер)
    29.10.2023 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 2:0 Алькоркон (Алькоркон)
    23.10.2023 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 1:1 Картахена (Картахена)
    15.10.2023 Был в запасе ФК Андорра (Андорра ла Велья) 2:0 Алькоркон (Алькоркон)
    08.10.2023 1' -90' Сарагоса (Сарагоса) 0:2 Алькоркон (Алькоркон)
    03.10.2023 Был в запасе Алькоркон (Алькоркон) 1:2 Альбасете (Альбасете)
    30.09.2023 1' -90' Вильярреал Б (Вильярреал) 2:2 Алькоркон (Алькоркон)
    23.09.2023 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 0:2 Уэска (Уэска)
    16.09.2023 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 0:2 Леванте (Валенсия)
    11.09.2023 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 2:2 Алькоркон (Алькоркон)
    01.09.2023 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 1:1 Расинг де Феррол (Феррол)
    26.08.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Алькоркон (Алькоркон)
    19.08.2023 1' -90' Алькоркон (Алькоркон) 0:2 Леганес (Леганес)
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