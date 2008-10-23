Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михаэль Молс - статистика

    Имя Михаэль
    Фамилия Молс
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 декабря 1970 (52 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2008 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:3 ЦСКА (Москва)
    23.10.2008 1' -90' Нанси (Нанси) 3:0 Фейеноорд (Роттердам)
    • Читайте нас: 
    11