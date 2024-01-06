Tyler Dibling - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Tyler Dibling
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Tyler Dibling
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2024
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.02.2024
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|28.01.2024
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.01.2024
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:0
|Уолсолл (Уолсолл)