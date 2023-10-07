Lynnt Audoor - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Lynnt Audoor
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Lynnt Audoor
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кортрейк
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2024
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|3:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.02.2024
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|26.12.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Гент (Гент)
|20.12.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|4:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:3
|Генк (Генк)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|29.09.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|23.09.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|01.09.2023
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.08.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|20.08.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:2
|Эйпен (Эйпен)
|06.08.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:2
|Кортрейк (Кортрейк)