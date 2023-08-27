Denys Tvardovskyi - статистика
#48 | Вратарь
|Имя
|Denys Tvardovskyi
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Имя
|Denys Tvardovskyi
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Вратарь
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:0
|Шахтер (Донецк)
|19.05.2024
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|22.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Заря (Луганск)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:1
|Рух (Львов)
|12.03.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Минай (Минай)
|08.03.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:2
|Колос (Ковалевка)
|03.03.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|5:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Оболонь (Киев)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:3
|Шахтер (Донецк)
|14.08.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Александрия (Александрия)
|02.08.2023
|Был в запасе
|Верес (Ровно)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|29.07.2023
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:2
|Шахтер (Донецк)