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    Denys Tvardovskyi - статистика

    #48 | Вратарь
    Имя Denys Tvardovskyi
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Позиция Вратарь
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 1' - 90' Полесье 2:0 Шахтер Украина. Премьер-лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 1' -90' Полесье (Житомир) 2:0 Шахтер (Донецк)
    19.05.2024 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 1:1 Шахтер (Донецк)
    22.04.2024 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:1 Заря (Луганск)
    07.04.2024 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:1 Рух (Львов)
    12.03.2024 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:0 Минай (Минай)
    08.03.2024 Был в запасе Шахтер (Донецк) 3:2 Колос (Ковалевка)
    03.03.2024 Был в запасе Шахтер (Донецк) 5:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    16.09.2023 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:0 Оболонь (Киев)
    02.09.2023 Был в запасе Минай (Минай) 1:4 Шахтер (Донецк)
    27.08.2023 Был в запасе Колос (Ковалевка) 0:2 Шахтер (Донецк)
    20.08.2023 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:3 Шахтер (Донецк)
    14.08.2023 Был в запасе Шахтер (Донецк) 2:1 Александрия (Александрия)
    02.08.2023 Был в запасе Верес (Ровно) 1:1 Шахтер (Донецк)
    29.07.2023 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 1:2 Шахтер (Донецк)
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