Lucas Bergvall - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Lucas Bergvall
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Lucas Bergvall
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|1' - 77'
|Юргорден
|0:3
|Хаммарбю
|Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
|27'
|25.05.2024
|1' - 90'
|Мьеллбю
|0:3
|Юргорден
|Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
|11' 23'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2023
|63' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:2
|Люцерн (Люцерн)