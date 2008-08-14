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    Войцех Шаля - статистика

    Имя Войцех
    Фамилия Шаля
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1976 (47 лет)
    Рост 183
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2008 1' -90' ФК Москва (Москва) 2:0 Легия (Варшава)
    14.08.2008 1' -90' Легия (Варшава) 1:2 ФК Москва (Москва)
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