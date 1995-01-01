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Ибрахим Айю
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18:29
Дюков объяснил, почему крымские клубы не будут играть в Кубке России-2023/24
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17:39
Журналист Алейшо: «Лишний вес Фернандеса – ложь, для подписания контракта не хватает одного документа»
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18:18
Женская сборная России разгромила Иран в первом за два года домашнем матче
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15:24
«Не смогу перейти такую грань»: Радимов – о пародии Слуцкого на мастурбацию Дзюбы
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Ибрахим Айю
Ибрахим Айю
#5 | Защитник
Имя
Ибрахим
Фамилия
Айю
Состав
Удаленные игроки
Родной город
Тамале
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
16 апреля 1988 (35 лет)
Рост
178
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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