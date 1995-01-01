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    Ибрахим Айю

    #5 | Защитник
    Имя Ибрахим
    Фамилия Айю
    Состав Удаленные игроки
    Родной город Тамале
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 апреля 1988 (35 лет)
    Рост 178
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