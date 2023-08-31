Roope Riski - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Roope Riski
|Команда
|Ильвес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Roope Riski
|Команда
|Ильвес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.06.2024
|Был в запасе
|Ильвес
|2:2
|СИК
|Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
|12.06.2024
|68' - 90'
|Интер
|0:2
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
|90'
|07.06.2024
|1' - 74'
|ВПС
|1:1
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
|31.05.2024
|1' - 90'
|Ильвес
|0:2
|КуПС
|Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
|25.05.2024
|Был в запасе
|ХИК
|1:1
|Ильвес
|Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2023
|86' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|6:0
|ХИК (Хельсинки)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|1:1
|ХИК (Хельсинки)
|21.09.2023
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|2:3
|ПАОК (Салоники)
|31.08.2023
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|2:0
|Фарул (Констанца)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Фарул (Констанца)
|2:1
|ХИК (Хельсинки)