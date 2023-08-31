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    Roope Riski - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Roope Riski
    Команда Ильвес
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.06.2024 Был в запасе Ильвес 2:2 СИК Финляндия. Вейккауслига, 12 тур
    12.06.2024 68' - 90' Интер 0:2 Ильвес Финляндия. Вейккауслига, 11 тур
    90'
    07.06.2024 1' - 74' ВПС 1:1 Ильвес Финляндия. Вейккауслига, 10 тур
    31.05.2024 1' - 90' Ильвес 0:2 КуПС Финляндия. Вейккауслига, 9 тур
    25.05.2024 Был в запасе ХИК 1:1 Ильвес Финляндия. Вейккауслига, 8 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2023 86' -90' ХИК (Хельсинки) 0:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    26.10.2023 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 6:0 ХИК (Хельсинки)
    05.10.2023 Был в запасе Абердин (Абердин) 1:1 ХИК (Хельсинки)
    21.09.2023 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 2:3 ПАОК (Салоники)
    31.08.2023 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 2:0 Фарул (Констанца)
    24.08.2023 Был в запасе Фарул (Констанца) 2:1 ХИК (Хельсинки)
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